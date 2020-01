Lavoro: Uil Lazio, cresce precarietà, 36 per cento contratti è di un solo giorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante i rapporti di lavoro attivati nella Regione Lazio nel corso del 2018 siano stati quasi 1,6 milioni di unità (il 14,4 per cento del totale nazionale), ovvero circa un milione in più delle cessazioni, il numero complessivo di lavoratori coinvolti da almeno un'attivazione risulta significativamente più basso e si attesta a 694 mila unità nel Lazio (6,4 milioni in Italia). Da ciò si deduce quindi che uno stesso lavoratore ha attivato, nel corso dell'anno, un numero cospicuo di rapporti di lavoro: l'indice di flessibilità si attesta infatti nel Lazio a 2,28, segnalando come in media ciascun lavoratore sia stato coinvolto da più di 2 attivazioni. Ma c'è anche chi ha superato i cento contratti in un anno. Addetti del mondo della ristorazione in testa. (segue) (Com)