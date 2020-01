Lavoro: Uil Lazio, cresce precarietà, 36 per cento contratti è di un solo giorno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre 2019 inoltre i dati delle cessazioni sembrano confermare un trend in crescita. Oltre 3 contratti cessati su 4 nel Lazio si sono conclusi per scadenza naturale, circa una cessazione su 10, invece, è richiesta dal lavoratore, mentre la quota di quelle promosse dal datore di lavoro (per licenziamento, cessazione dell'attività aziendale e mancato superamento del periodo di prova) raggiunge l'8,1 per cento. L'analisi relativa ai soli licenziamenti conferma nel Lazio un trend piuttosto altalenante, che tuttavia si mantiene crescente sia nell'ultimo anno (da 96,8 mila a 99,7 mila unità; +2,9 per cento), sia relativamente all'intero periodo 2014-2018 (9 per cento). La dinamica osservata nel Lazio risulta ancora più preoccupante se si considera che in Italia si registra contestualmente un trend di segno opposto, con una variazione pari al -3,1 per cento sul 2017 e una contrazione del 6,2 per cento sul 2014. (Com)