Speciale difesa: Libia, Italia non firma comunicato finale dopo riunione al Cairo

- L'Italia non ha firmato il comunicato finale adottato al termine della riunione al Cairo sulla Libia, cui ha preso parte il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio assieme ai colleghi di Egitto (Sameh Shoukry), Francia (Jean-Yves Le Drian), Grecia (Nikos Dendias) e Cipro (Nikos Christodoulides). Lo ha reso noto in conferenza stampa il capo della diplomazia del Cairo Shoukry, secondo il quale durante la riunione i partecipanti hanno ribadito che una soluzione politica al conflitto è ineludibile. "Abbiamo confermato la necessità di una soluzione politica attraverso il processo di Berlino che si svolgerà nelle prossime settimane", ha spiegato il ministro. Shoukry ha anche condannato le ingerenze militari della Turchia in Libia. Stando a quanto appreso da "Agenzia Nova", Di Maio ha provato a smussare alcuni toni della dichiarazione, ha chiesto che l'Unione europea non venga spaccata e ha ricordato che qualsiasi decisione presa può avere conseguenze sulla crisi libica. (Cae)