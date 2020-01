Speciale difesa: Usa-Iran, Copasir segue sviluppi, nei prossimi giorni sintesi con organi interessati

- In relazione ai fatti internazionali contingenti, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) "oltre alle interlocuzioni di prassi, conferma il rapporto continuativo con gli attori istituzionali che seguono in modo costante gli sviluppi". Lo ha reso noto il presidente del Comitato Raffaele Volpi, al termine della riunione di ieri, riferendosi alle recenti tensioni tra Usa e Iran. Nei prossimi giorni, "il Comitato individuerà con gli organi interessati uno specifico momento diretto di relazione e di sintesi sugli aspetti inerenti la sicurezza nazionale". (Rer)