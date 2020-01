Speciale difesa: Iran-Usa, Trump, sembra che Teheran stia facendo “un passo indietro” dopo attacco missilistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran sembra che stia facendo “un passo indietro” dopo l’attacco missilistico che questa notte ha colpito le basi irachene di Ayn al Asad (provincia occidentale di Anbar) e Harir (regione autonoma del Kurdistan iracheno). Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, in cui ha confermato che nessun militare statunitense è rimasto ucciso nell’attacco che ha visto l’impiego di 22 missili. “Finché sarò presidente degli Stati Uniti, all’Iran non sarà consentito di avere l’arma nucleare”, ha aggiunto. Annunciando nuove sanzioni contro Teheran, Trump ha lanciato un messaggio di apertura indirettamente rivolto all’Iran: “Noi abbiamo eliminato Al Baghdadi ma l'Isis (acronimo per Stato islamico in Iraq e Siria) è ancora attivo, quindi dobbiamo lavorare insieme per sconfiggerlo definitivamente”. (Res)