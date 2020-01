Speciale difesa: El Salvador, ministro Sicurezza, "casi di sparizioni forzate calati del 15,5 per cento nel 2019"

- I casi di sparizioni forzate nella repubblica di El Salvador sono diminuiti del 15,5 nel 2019. Lo ha reso noto ieri, 8 gennaio, il ministro della Giustizia e della Pubblica sicurezza, Rogelio Rivas. Durante l'amministrazione del presidente Nayib Bukele, in carica dal primo giugno del 2019, il 60 per cento delle persone per le quali era stata denunciata la scomparsa è stato ritrovato in vita e solo il 5 per cento morto. Non si ha notizia del restante 35 per cento. Tuttavia Rivas, ha dichiarato di essere "più o meno sicuro" che tra il 10 e il 15 per cento dei casi si tratta di salvadoregni che sono emigrati all'estero e non hanno comunicato la loro partenza dal Paese. "Stiamo perfezionando i protocolli con il ministero degli Esteri e della Migrazione. Molte volte chi emigra chiede a un familiare qui nel paese di presentare una denuncia di sparizione così da essere avvantaggiato nella richiesta di asilo politico all'estero. Questo fenomeno allarga le statistiche". Anche altri indici violenti sono in calo nel paese. Il 2019 si è chiuso a El Salvador con una diminuzione del 28 per cento del numero di omicidi rispetto al 2018. Nel paese centroamericano si sono registrati in tutto 2.389 assassinii, 951 in meno rispetto allo scorso anno, con una media di sette omicidi al giorno rispetto ai nove del 2018. I dati ufficiali sono stati presentati il 2 gennaio dalla Polizia civile nazionale (Pnc), dall'Ufficio del procuratore generale della Repubblica (Fgr) e dell'Istituto di medicina legale (Iml). Secondo le autorità salvadoregne il mese meno violento dell'anno è stato quello di dicembre, con soli 120 omicidi. Del totale di 2.389 omicidi, 1.045 sono stati commessi nella seconda metà dell'anno, dall'inizio del mandato del governo di Nayib Bukele. Il presidente sin dalla campagna elettorale aveva inserito il tema della sicurezza in cima all'agenda di governo e successivamente varato un programma di contrasto alla criminalità organizzata, dal nome "Piano di controllo territoriale". "Il nostro paese ha chiuso il 2019 registrando il mese meno violento dalla firma degli accordi di pace. Possa Dio continuare a benedirci ", aveva scritto Bukele sul proprio profilo Twitter in occasione della presentazione dei dati. (Mec)