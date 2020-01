Speciale difesa: Iraq, due razzi colpiscono la zona verde di Baghdad

- Il comando militare congiunto iracheno ha riferito che due razzi Katyusha hanno colpito la zona verde di Baghdad, l'area fortificata della capitale dell'Iraq dove sono concentrate, tra l'altro, le sedi diplomatiche. L'incidente è avvenuto subito dopo la mezzanotte di oggi, ora locale. Non è immediatamente chiaro chi sia il responsabile del lancio dei razzi, che segue di un giorno l'attacco missilistico contro le basi irachene che ospitavano truppe statunitensi. L'attacco del 7 gennaio dell'Iran non ha causato vittime statunitensi o irachene. La zona verde è un'area della Capitale irachena in cui si trovano le ambasciate degli Stati Uniti e di molti altri Paesi occidentali. Inizialmente eretta nel centro di Baghdad dalle Forze guidate dagli Usa dopo l'invasione dell'Iraq nel 2003, è un'area sottoposta a criteri di massima sicurezza, nonostante sia spesso oggetto di attacchi missilistici. (Res)