Speciale difesa: Iraq, funzionari Usa, bombardamenti in Iraq sono solo un messaggio

- Alcuni esponenti dell'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, credono che l'Iran abbia volutamente sbagliato mira durante gli attacchi della scorsa notte in Iraq. La rete Tv "Cnn" ha citato i funzionari dell'amministrazione Trump affermando che l'Iran avrebbe potuto dirigere i suoi missili verso le aree abitate dagli statunitensi, ma non lo ha fatto, e la domanda ora è se gli agenti iraniani nella regione seguiranno l'esempio? Secondo questi funzionari, l'Iran potrebbe aver scelto di inviare un messaggio piuttosto che adottare misure significative sufficienti per innescare un'importante risposta militare degli Stati Uniti, una possibile indicazione che sta cercando giustificazioni per allentare la tensione con Washington. (Res)