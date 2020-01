Speciale difesa: Libia, Salamé accoglie con favore l'appello turco-russo per un cessate il fuoco

- L'inviato delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, ha accolto con favore le richieste di un cessate il fuoco in Libia da parte di numerosi paesi, l'ultimo dei quali è stato l'appello congiunto dei presidenti turco e russo, Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin. In una dichiarazione ufficiale, Salamé ha invitato le parti internazionali e locali a rispondere a queste chiamate e "fermare immediatamente le operazioni militari al fine di risparmiare più spargimenti di sangue nel paese". L'inviato dell'Onu ha fatto appello alla comunità internazionale, in particolare ai paesi interessati dal dossier libico, “per approfittare di questi appelli per far avanzare il Forum di Berlino sulla Libia, per raggiungere un consenso internazionale e trovare un ombrello internazionale per sostenere e proteggere il dialogo su le tre tracce verso la soluzione in Libia; le tracce economiche e finanziarie, militari e di sicurezza e politiche” lanciate dalla missione delle Nazioni Unite. (Res)