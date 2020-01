Iran: Albania, premier Rama "non siamo particolarmente esposti al rischio"

- L'Albania non è particolarmente esposta al rischio di un probabile attacco da parte dell'Iran, per aver accolto da molti anni, oltre 3mila membri del Mojahedin-e-Khalq (Mek), l'organizzazione che si oppone agli sciiti attualmente al potere in Iran. Lo ha detto oggi il premier albanese Edi Rama rispondendo alle domande dei giornalisti ad una conferenza stampa a Vienna, dove è intervenuto al Consiglio permanente dell'Osce in qualità del presidente di turno dell'organizzazione. "Noi sappiamo bene di aver assunto un rischio a seguito del coinvolgimento in un'operazione umanitaria a tutela di persone minacciate a vita da un regime totalitario. Ma non ci sentiamo particolarmente esposti", ha ribadito Rama, aggiungendo che "bisogna sottolineare che noi siamo un paese della Nato, ed ogni attacco nei nostri confronti è anche un'attacco alla stessa Nato". (segue) (Alt)