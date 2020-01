Iran: Albania, premier Rama "non siamo particolarmente esposti al rischio" (2)

- In precedenza, parlando con i giornalisti albanesi, Rama ha fatto sapere di essere "permanentemente in contatto con i nostri alleati e, per quanto riguarda le informazioni, bisogna dire che siamo in mani sicure", ha detto riferendosi agli Stati Uniti "la cui alleanza è strategica e indiscutibile. Ci troviamo in un mondo in cui bisogna affrontarsi anche con nemici della democrazia e noi siamo fieri di essere a fianco di un'alleanza che combatte per un mondo migliore". Sulla stessa linea si è pronunciato ieri anche il presidente albanese della Repubblica, Ilir Meta, replicando alle dichiarazioni in riferimento all'Albania della guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, secondo il quale "esiste un piccolo paese in Europa, ma molto diabolico. Lì gli elementi criminali collaborano con gli americani e i traditori dell'Iran, e pianificano attacchi contro il nostro paese", ha detto Khamenei durante un discorso trasmesso in diretta televisiva. (segue) (Alt)