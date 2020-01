Iran: Albania, premier Rama "non siamo particolarmente esposti al rischio" (3)

- "Da almeno due decenni l'Albania rimane fermamente decisa a tenere fede ai propri impegni a fianco degli Stati Uniti e e della Nato nella lotta al terrorismo internazionale e contro ogni atto che mette a rischio la stabilità e la pace nel mondo", ha ribadito Meta, aggiungendo che "l'Albania non è un paese diabolico, ma un paese democratico che ha sofferto da una dittatura diabolica senza pari, perciò i diritti dell'uomo sono sacri", ha sottolineato il capo dello Stato, condannando anche l'attacco missilistico contro due basi militari in Iraq che ospitano le truppe statunitensi e quelle della coalizione. "Si tratta di un'azione provocatoria dalle pericolose conseguenze per la regione e la sua stabilità", ha ribadito il presidente albanese. (Alt)