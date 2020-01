Abruzzo: Marsilio, al lavoro per accelerare e recuperare ritardo su fondi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Abruzzo è la regione simbolo nel percorso di accelerazione relativo all'impiego dei Fondi europei". E' quanto ha affermato questa mattina a Città Sant'Angelo (Pe) il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, intervenuto all'iniziativa voluta dal Governo regionale per monitorare le opere pubbliche e lo stato di avanzamento della spesa delle risorse europee. Marsilio ha aggiunto: "Stiamo lavorando per recuperare i ritardi accumulati negli anni passati. Uno sforzo che ci ha premiati, considerato che il target di spesa previsto dall'Unione europea è stato ampiamento superato". L'incontro nella città angolana, prima tappa di un press tour a cadenza mensile, ha avuto come tema di riferimento gli interventi inerenti gli Assi V e IX del Fesr, riguardanti le misure di contrasto al dissesto idrogeologico e sismico. Il presidente Marsilio ha sottolineato, poi, il rapporto positivo tra la Regione Abruzzo e l'Unione Europea "che deve essere vista come motore di sviluppo per il territorio". (segue) (Ren)