Abruzzo: Marsilio, al lavoro per accelerare e recuperare ritardo su fondi europei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla nuova programmazione, Marsilio ha ricordato l'incontro del 16 dicembre scorso a Roseto con i portatori di interesse: "Un appuntamento che ha avuto grandi apprezzamenti e che ci ha dato l'opportunità di ascoltare i rappresentanti delle diverse categorie sociali e produttive. Il prossimo ciclo di programmazione 2020-2027 sarà calibrato sulla base delle esigenze espresse dal territorio e non sarà il prodotto di decisioni prese dall'alto". In conclusione, il presidente della Regione Abruzzo ha manifestato l'intenzione di riservare risorse per contrastare l'erosione della costa, tema rilevante nel programma di difesa del territorio. Dopo la conferenza stampa, il presidente Marsilio, con il direttore generale, Barbara Morgante, il direttore del dipartimento della presidenza e rapporti con l'Europa, Emanuela Grimaldi, il sindaco di Città Sant’Angelo, Matteo Perazzetti, l'assessore regionale Mauro Febbo, il sottosegretario regionale Umberto del Annuntiis, i sindaci intervenuti, gli amministratori, i funzionari regionali e i rappresentanti della stampa, ha visitato i lavori di consolidamento del centro abitato di Città Sant'Angelo, realizzati grazie ai finanziamenti del Fesr per un investimento pari a 1,5 milioni di euro. (Ren)