Lavoro: Civica (Uil Lazio), situazione drammatica in territorio regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati del report realizzato dalla Uil del Lazio sul lavoro nel territorio regionale di riferimento “confermano quanto stiamo ripetendo ormai da tempo: ovvero che il lavoro è sempre più precario e sempre più povero”. Così il segretario generale della Uil del Lazio, Alberto Civica, commenta il quadro emerso dalla ricerca realizzata dal sindacato insieme all'istituto di ricerca Eures e dal quale si evince che oltre il 36 per cento dei contratti sono di un solo giorno: un dato che “fotografa una situazione drammatica – prosegue Civica –. Mancanza di politiche a lunga scadenza, tentativi di sopravvivenza che non tutelano né i lavoratori, né sicuramente l'economia regionale”. “Lo scarto tra attivazioni e cessazioni è ancora fortunatamente positivo, ma si può parlare di lavoro in queste condizioni? Contratti da un giorno o da un mese non solo non riescono a dare dignità al mondo del lavoro ma purtroppo non garantiscono nemmeno la giusta professionalità ed esperienza che dovrebbero contraddistinguere qualsiasi settore. E lo scenario capitolino ne è in qualche modo testimone", conclude il segretario.(Com)