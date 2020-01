Foggia: Emiliano, domani contro la mafia scende in piazza tutta la Puglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Volevo rivolgere un appello a tutti i pugliesi e a tutti i sindaci di essere a Foggia domani. Domani è la giornata in cui la Puglia intera scende in campo contro la mafia, contro la criminalità organizzata, contro chi vuole impedire a una città bellissima con delle persone meravigliose di vivere serenamente e di crescere in tranquillità". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano annunciando la partecipazione alla manifestazione antimafia indetta da Libera a Foggia. Emiliano ha aggiunto: "Domani è una giornata importantissima, forse la più importante dell'anno, perchè questa città da tempo viene soffocata da una morsa mafiosa che pensa che chi resiste alle estorsioni debba essere spaventato e intimidito. Il testimone che ha denunciato le estorsioni è figlio nostro: chi lo tocca avrà a che fare con tutta la Puglia, non solo con le forze dell'ordine e la magistratura. (segue) (Ren)