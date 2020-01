Foggia: Emiliano, domani contro la mafia scende in piazza tutta la Puglia (2)

- Emiliano ha proseguito: "La Regione Puglia si costituirà parte civile ed è già costituita nei processi per estorsione nei confronti degli imprenditori. E chi pensa di continuare su questa strada la pagherà carissima: questo glielo posso promettere. So che quando facevo il magistrato ed ero sotto pressione, minacciato e scortato, per me avere accanto le istituzioni fu molto importante e credo che per gli imprenditori sia la stessa cosa. Qualcuno può pensare che non serva a nulla, ma non è vero". "Il nostro lavoro è importante, la solidarietà di tutti i sindaci è importante. Sconfiggere la criminalità - ha concluso il governatore della Puglia Michele Emiliano - non riguarda solo le forze dell'ordine e la Magistratura. Serve l'intera società italiana e pugliese al fianco di Foggia, siamo tutti foggiani". (Ren)