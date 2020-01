Romania: premier Orban, conclusione Meccanismo cooperazione e verifica dipende da noi

- La conclusione del Meccanismo di cooperazione e verifica (Mcv) dipenderà dall’operato delle autorità della Romania. Lo ha detto il primo ministro romeno, Ludovic Orba, nel corso di una conferenza stampa presso la rappresentanza permanente della Romania presso l'Ue, al termine di un incontro con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Orban ha aggiunto di non aver parlato con alti funzionari europei della situazione della Sezione speciale per le indagini sui reati in materia di giustizia. "Per quanto riguarda l’Mcv abbiamo espresso la nostra determinazione a recepire le raccomandazioni contenute nella relazione annuale e siamo convinti che la Romania rispetterà tutti gli standard e le buone pratiche a livello europeo nel settore della giustizia", ha affermato il capo del governo di Bucarest. (segue) (Beb)