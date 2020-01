Romania: premier Orban, conclusione Meccanismo cooperazione e verifica dipende da noi (2)

- Alla domanda su cosa ne pensa della Sezione speciale per le indagini sui reati in materia di giustizia, il primo ministro romeno ha risposto: "Conoscete la posizione del governo. Abbiamo adottato un protocollo in cui la nostra posizione è stabilita a favore dell'abolizione della Sezione speciale". Il primo ministro ha affermato che la conclusione dell’Mcv dipende dalla Romania: "Dipenderà da noi. La Commissione europea ha ovviamente un atteggiamento diverso nei confronti dei funzionari di Bucarest, del nostro governo e del presidente della Romania. Comprende chiaramente che a Bucarest c'è stato un cambiamento benefico (rispetto al governo precedente a guida socialdemocratica), ma alla fine la conclusione dell’Mcv dipenderà da ciò che facciamo in Romania", ha detto Orban. (Beb)