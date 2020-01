Croazia: export nei primi undici mesi del 2018 in aumento del 5,5 per cento annuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore dell'export croato nei primi undici mesi del 2018 è stato pari a 14,1 miliardi di euro, con un aumento annuo del 5,5 per cento. Lo ha riferito oggi l'emittente televisiva croata "N1" citando i dati dell'Ufficio per la statistica (Dzs) di Zagabria. Il valore importato è stato pari a 22,4 miliardi di euro, con un aumento annuo del 4,7 per cento. Il deficit nel commercio estero è salito di 280 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre la copertura dell'import con l'export è salita dal 61 al 61,5 per cento sul piano annuo. (Zac)