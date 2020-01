Polonia: ministro Esteri, durante Forum mondiale Olocausto presidente Duda sarà a Davos

- La decisione del presidente polacco di non partecipare al Forum mondiale dell'Olocausto a Gerusalemme è "ragionevole e molto buona". Lo ha detto il ministro degli Esteri polacco, Jacek Czaputowicz, intervistato stamane dall'emittente pubblica "Polskie Radio". "La storia non può essere un oggetto di trattative e negoziati. Del resto a organizzare quell'evento non è un governo ma una fondazione privata, che si assume le dovute responsabilità", ha detto il ministro. "Ho parlato del tema con l'ambasciatore israeliano a Varsavia e ho presentato le nostre preoccupazioni", ha continuato. "Per noi la cosa più importante sono le commemorazioni ad Auschwitz, presiedute dal presidente Duda e dove si potrà rispondere a eventuali dichiarazioni in Israele, qualora fossero distorte. Non vogliamo tuttavia politicizzare un evento simile", ha aggiunto il capo della diplomazia polacca. Czaputowicz precisa anche che dal 21 al 24 gennaio il presidente Duda sarà impegnato al Forum economico di Davos. (Vap)