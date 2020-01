Serbia: la Banca centrale mantiene il tasso di riferimento al 2,25 per cento (2)

- Nel mese di marzo, precisava allora una nota dell'istituto, l'indice dell'inflazione era pari al 2,8 per cento. All'inizio dell'anno l'indice d'inflazione era pari al 2,1 per cento su base annua. Lo scorso febbraio il consiglio d'amministrazione aveva preso la stessa decisione, ovvero di mantenere il tasso di riferimento al tre per cento, tenendo conto della necessità di continuare a condurre una politica monetaria cauta, in particolare alla luce degli avvenimenti internazionali. "Le previsioni di crescita globale non sono soddisfacenti, e le maggiori banche centrali, la Federal reserve e la Banca centrale europea, hanno già segnalato la possibilità che la normalizzazione delle loro politiche monetarie avvenga in modo più lento del previsto. Non è inoltre ancora noto in quale misura tale normalizzazione sarà più lenta e diversa dalle aspettative del mercato, elemento questo che potrebbe influire sull'instabilità dei flussi di capitale a livello globale", si leggeva allora in una nota dell'istituto. (Seb)