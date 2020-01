Legge elettorale: Brescia (M5s) deposita proposta riforma, proporzionale e sbarramento al 5 per cento

- Abolizione dei collegi uninominali, impianto proporzionale, soglia di sbarramento al 5 per cento e previsione di un diritto di tribuna. Sono questi i cardini della proposta di riforma di legge elettorale che il presidente della commissione Affari costituzionali, il deputato del Movimento cinque stelle Giuseppe Brescia, ha depositato oggi alla Camera. La proposta, come annuncia in un post su Facebook, sarà presto in discussione in commissione. "Si tratta di un testo semplice - spiega - per far partire il dibattito parlamentare da alcuni chiari punti". Il deputato M5s inoltre sottolinea: "Si parte da un metodo diverso rispetto al passato: no a riforme elettorali di fine legislatura condizionate da interessi di parte, sì a un confronto trasparente e sincero con le opposizioni". (Rin)