Regionali Emilia Romagna: Salvini, chiusura campagna elettorale a Bibbiano il 23 gennaio

- L'evento di chiusura della campagna elettorale della Lega per le elezioni regionali in Emilia Romagna si terrà a Bibbiano il 23 gennaio. Ad annunciarlo è stato lo stesso leader del Carroccio, Matteo Salvini, inaugurando la nuova sede della Lega di Castellarano (Reggio Emilia). "Un comune scelto a caso, perché sulla pelle dei bambini non si fanno affari e non si scherza", ha affermato Salvini. (Rin)