Georgia: Abkhazia, partito opposizione Ajtaira chiede dimissioni presidente Khajimba

- Il partito politico abcaso Ajtaira invita il presidente de facto della regione georgiana Raul Khajimba a dimettersi. È quanto si apprende da una lettera della presidenza del partito diffusa dall'agenzia di stampa "Abkhazinform". "Dato che la situazione sociopolitica nel paese si è inasprita in modo critico e minaccia non solo la sicurezza dei nostri cittadini, ma anche l'esistenza della statualità della repubblica di Abkhazia, il partito politico Ajtaira chiede a Raul Khajimba di dimettersi. Solo questo eviterà scenari peggiori ", s legge in una lettera della presidenza del partito politico all’opposizione. A Sukhumi, la cosiddetta capitale dell'Abkhazia, dei manifestanti hanno preso d'assalto la sede dell'amministrazione presidenziale. Gli scontri al di fuori dell'edificio sono iniziati verso le 11, ora italiana. I dimostranti hanno aperto le porte della sede presidenziale e hanno cercato di entrare nell'edificio. Uno dei promotori della manifestazione è Ahra Avidzba, comandante della brigata internazionale Pyatnashka, un gruppo di contractor che sarebbe legato alla Russia e noto per aver combattuto nel Donbass durante le fasi più accese della guerra nell'area orientale dell'Ucraina.(Res)