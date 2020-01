Governo: Cdm convocato oggi alle 16, a odg spacchettamento Miur

- Il Consiglio dei ministri è convocato per oggi alle ore 16 a palazzo Chigi. All'ordine del giorno ci sono: il decreto legge recante disposizioni urgenti per l'istituzione del ministero dell'istruzione e del ministero dell'Università e della ricerca (Presidenza-Economia e Finanze); il decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva (Ue) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (Ue) numero 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta - Esame preliminare (Affari europei-Economia e Finanze). Sul tavolo c'è anche l'esame, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali, oltre a "varie ed eventuali". Lo riferisce la presidenza del Consiglio in una nota. (Rin)