Partecipate Roma: Azzola (Cgil), da Raggi apertura a ipotesi in house per Multiservizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Roma Multiservizi, partecipata al 51 per cento da Ama, la sindaca di Roma Virginia Raggi "ha aperto alla possibilità di andare in direzione di una società in house se riterrà che è una soluzione praticabile, e noi abbiamo studi che dicono che è praticabile e lei vuole approfondire il tema". Lo ha detto Michele Azzola, segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio, a termine dell'incontro in Campidoglio con la sindaca Virginia Raggi e dedicato alle società partecipate capitoline. (Rer)