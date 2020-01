Ciampino: Contestabile, pieno appoggio all'istituto Mercuri per ampliamento offerte formative

- L’istituto Amari Mercuri di Ciampino amplia la propria offerta formativa ottenendo tre nuovi indirizzi di studio quali energie rinnovabili e bioedilizia per costruzioni ambiente e territorio, l’indirizzo audiovisivo e multimediale, per il liceo artistico ed un percorso di istruzione per adulti di tipo tecnico commerciale. “Questo istituto è una grande realtà del nostro territorio e l’ampliamento dell’offerta formativa, con corsi in grado di preparare i nostri studenti alle rinnovate sfide che li attendono nel prossimo futuro, con un occhio di riguardo alle tematiche ambientali e di sviluppo sostenibile, non può che trovare il nostro pieno appoggio”. Lo dichiara in una nota l’assessore alla Pubblica istruzione del comune di Ciampino, Anna Rita Contestabile. “Riteniamo oltremodo importante anche la scelta di ampliare le possibilità di fornire un’adeguata istruzione a coloro che, per i motivi più disparati, sono stati impossibilitati a riceverla e che speriamo possano usufruire di questa nuova importante opportunità. Come amministrazione – continua Contestabile - siamo molto attenti alla tematica dell’istruzione e siamo felici di dare la massima risonanza mediatica ad iniziative come questa. Siamo certi che mettere in contatto le varie realtà del tessuto sociale cittadino, quali associazioni e realtà attive sul territorio con le possibilità offerte dai nostri istituti scolastici, sempre al passo con i tempi e con le evoluzioni del mondo del lavoro, sia la chiave giusta per ottenere ottimi risultati per tutta la comunità”. (com)