Gregoretti: Salvini, se convocato in tribunale andrò a testa alta

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha dichiarato che se verrà chiamato in tribunale per la vicenda Gregoretti, lo farà "a testa alta". "Oggi c'è stata la giunta al Senato e i giornalisti mi chiedono se ho paura del processo, io dico che se devo andare in tribunale per aver difeso i confini ci andrò a testa alta", ha detto l'ex ministro dell'Interno, inaugurando la nuova sede della Lega di Castellarano (Reggio Emilia). "Vado in carcere a Reggio, oggi, perché i poliziotti ho letto che hanno l'acqua fredda nella doccia, mentre se uno spacciatore non ce l'ha arriva il garante dei detenuti", ha aggiunto. (Rin)