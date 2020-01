Milano: spara mancandolo a fidanzato ragazza che gli piace, fermato 23enne

- Lo scorso 2 gennaio un albanese di 23 anni, pregiudicato e disoccupato, è stato sottoposto dai carabinieri a un fermo, poi convalidato, per il tentato omicidio di un 25enne col quale aveva litigato all'interno di un bar di Albairate, nel Milanese. Alle 22.30 del giorno successivo a capodanno il 23enne, ubriaco, ha iniziato a discutere con un 25enne solo perché quest'ultimo era fidanzato con una ragazza che gli piaceva. Il giovane lo ha prima minacciato con un coltello e poi, al culmine della discussione, ha estratto la pistola e ha sparato un colpo ad altezza uomo che fortunatamente non ha centrato il 25enne, finendo nel muro del locale. A quel punto l'albanese è scappato, disfandosi dell'arma da fuoco, ma è stato rintracciato poco dopo dai militari della stazione locale a casa di una parente. Nell'appartamento è stato ritrovato anche un proiettile calibro 9x21. La pistola è stata rinvenuta il 5 gennaio scorso dai carabinieri del nucleo radiomobile in un campo agricolo accanto al bar dell'aggressione, nascosta in un tubo dell'irrigazione. L'arma, dotata di un silenziatore artigianale, è risultata essere di proprietà di un incensurato di 56 anni, residente a Buccinasco, che è stato denunciato per omesso controllo dal momento che non aveva denunciato il furto. (Rem)