Partecipate Roma: Costantini (Cisl), diamo nuova fiducia a giunta Raggi ma ora attendiamo risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo dato nuova fiducia a questa giunta ma per quanto ci riguarda è l'ultima possibilità. A breve si apriranno dei tavoli tematici e ora la attendiamo sul campo". Lo ha detto Carlo Costantini, segretario generale della Cisl di Roma e Rieti a termine dell'incontro di oggi in Campidoglio con la sindaca di Roma Virginia Raggi sul tema delle società partecipate capitoline. "Quella di oggi è una soddisfazione moderata legata all'esito dei tavoli" tuttavia "la frattura con l'amministrazione capitolina ci sembra ricomposta - ha aggiunto -. Probabilmente hanno che il sindacato è un valore aggiunto e non un interlocutore contrario" (rer)