Milano: infortunio sul lavoro in via San Protaso, 48enne precipita da un'impalcatura

- Infortunio sul lavoro alle 10.50 di oggi a Milano, nella centralissima via San Protaso dove il 58enne G.A. è precipitato da un'impalcatura di un cantiere da un'altezza di 5 metri. Lo annuncia Areu in una nota in cui riferisce che l'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano e c'è il forte sospetto clinico di una lesione del midollo spinale a livello lombardo. Sul luogo dell'incidente, oltre ai soccorsi del 118 sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. (Rem)