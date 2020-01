Ungheria: Orban su Partito popolare europeo, debole e va nella direzione sbagliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare europeo (Ppe) si sta indebolendo e muove nella direzione sbagliata. Lo ha detto il primo ministro ungherese, Viktor Orban, durante la prima conferenza stampa del nuovo anno, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". "Il Ppe è sempre più liberale e socialista. Bisogna vedere se Fidesz può cambiarlo dall'interno o se ha bisogno di un nuovo movimento", ha detto Orban. "La drammatica ristrutturazione dei partiti europei è già cominciata. Macron sta andando verso sinistra, il Ppe si sta ridimensionando, perde seggi, si indebolisce. Non siamo interessati al Ppe attuale", spiega Orban. "Se il Ppe non può cambiare dovremo creare nuove strutture. Restare o andarcene non è una questione tattica", continua. "Dovremo decidere a quale punto di vista Fidesz voglia avvicinarsi di più, quello di Matteo Salvini o quello della Cdu tedesca. Il dibattito a riguardo sta per cominciare", prosegue Orban, che tuttavia precisa di non aver "mai detto nulla a proposito della creazione di un nuovo partito europeo assieme a figure come il premier ceco Andrej Babis o Salvini". "Il problema è che il Ppe si sta allineando a ideologie di sinistra e liberali, lasciando indietro la tradizione cristiana e democratica". (Vap)