Difesa: premier Orban, truppe ungheresi resteranno in Iraq

- Le truppe ungheresi stanziate in Iraq resteranno nel paese finchè sara in vigore l'accordo in materia fra Budapest e Baghdad. Lo ha detto oggi in conferenza stampa il capo del governo di Budapest Viktor Orban, reiterando quanto già detto a proposito della situazione in Iraq. Soldati ungheresi erano di stanza in alcune delle basi colpite durante il recente attacco missilistico iraniano, ma nessuno è rimasto ferito. "Le truppe ungheresi restano in Iraq fintanto che Baghdad non recederà dall'accordo con Budapest", ha continuato il primo ministro magiaro. (Vap)