Calcio: Cangemi, buon compleanno Lazio, 120 anni di gloria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon compleanno alla SS Lazio e grazie per questi 120 anni di storia e di gloria. Dal 1900 la Lazio e la sua Polisportiva hanno collezionato successi e campioni promuovendo, come ente morale riconosciuto, valori positivi tra i giovani. Ancora oggi sono esempio di amore per lo sport e per il calcio. Celebriamo questo giorno con l'orgoglio e la passione di sempre per SS Lazio". È quanto dichiara, in una nota, il vice presidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi.(Com)