Eurasia: Sco, segretario discute prospettive cooperazione con ambasciatore turkmeno

- Il segretario generale dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), Vladimir Norov, ha incontrato oggi a Pechino l’ambasciatore del Turkmenistan in Cina, Parahat Durdyev, per discutere il futuro della cooperazione bilaterale nei settori dell’innovazione, della digitalizzazione e del commercio elettronico. Stando alle informazioni diffuse dalla stampa della repubblica centrasiatica, durante il colloquio è stata ribadita l’importanza delle iniziative avviata dalla Sco in ambito regionale e internazionale, e sottolineato il potenziale di cooperazione nei comparti dell’economia, della logistica e dei trasporti. (Cip)