Partecipate Roma: Azzola (Cgil), bene impegno Raggi, ma se non ci saranno risultati avanti con mobilitazione

- "La sindaca si è impegnata in prima persona ad aprire dei tavoli tematici. Se si tratta di accettare una sfida noi ci stiamo, se nel merito ci saranno altri tavoli in cui non si decide nulla noi continueremo nella nostra mobilitazione". Lo ha detto Michele Azzola, segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio, a termine dell'incontro di oggi in Campidoglio con la sindaca di Roma Virginia Raggi sul tema delle società partecipate capitoline. (rer)