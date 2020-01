Partecipate: Raggi incontra sindacati e riparte da Fabbrica Roma con tavoli tematici ad hoc

- Tra gennaio e febbraio partiranno dei tavoli tematici sulle società partecipate di Roma Capitale e che coinvolgeranno i sindacati e gli assessori capitolini competenti. Dopo lo scontro duro tra l'amministrazione capitolina e i sindacati confederali, che ha portato allo sciopero generale del 25 ottobre 2019, la sindaca di Roma Virginia Raggi riparte dal progetto Fabbrica Roma con il quale aveva avviato un dialogo costante con i corpi intermedi della città all'inizio della consiliatura. Oggi Raggi, insieme agli assessori al Personale Antonio De Santis e al Sociale Veronica Mammì, ha incontrato in Campidoglio i segretari romani di Cgil, Cisl e Uil, e ha aperto a un nuovo confronto. Entro il 31 gennaio, a quanto riferito dai sindacati, verranno convocati subito i tavoli più urgenti, poi gli altri. Si parte innanzitutto "dal tavolo che riguarda i trasporti e quindi i lavoratori di Atac", ha spiegato Michele Azzola, segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio. Poi sarà la volta di Ama, "dove ci sono 400 assunzioni in ballo e per poterle fare bisogna approvare il bilancio", ha sottolineato Carlo Costantini, segretario generale della Cisl di Roma. E ancora il tavolo sul piano sociale "e quindi sui lavoratori Farmacap, su quelli delle mense scolastiche e altri" ha sottolineato Alberto Civica, segretario generale della Uil di Roma e del Lazio. Su tutto però pende la questione dei fondi. Pertanto i sindacati hanno chiesto che si apra con urgenza anche un confronto con l'assessore al Bilancio di Roma Gianni Lemmetti "perché è il bilancio che permette di capire le possibilità e le prospettive del comune rispetto agli investimenti", ha precisato Civica. Un passaggio, nel confronto di oggi, poi è stato dedicato al tema di Roma Multiservizi, partecipata al 51 per cento da Ama, e su cui la sindaca "ha aperto alla possibilità di andare in direzione di una società in house, se riterrà che è una soluzione praticabile", ha spiegato Azzola. "Noi abbiamo studi che dicono che è una soluzione praticabile e lei vuole approfondire il tema", ha concluso (Rer)