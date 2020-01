Usa-Iran: ambasciatore all’Onu Craft, Washington pronta a “negoziati seri” con Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono pronti a impegnarsi “senza precondizioni” in “negoziati seri” con l’Iran dopo l’ultima fase di ostilità culminata nell’uccisione del generale Qasem Soleimani, comandante della Forza Qods della Rivoluzione islamica. Lo ha fatto sapere l’ambasciatore Usa alle Nazioni Unite, Kelly Craft, in una lettera indirizzata al Consiglio di sicurezza. Nella missiva, come riportato dai media statunitensi, la diplomatica giustifica l’uccisione di Soleimani come “atto di autodifesa” nel rispetto dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. La lettera indica anche che gli Stati Uniti sono pronti a intraprendere “nuove azioni se necessario” per proteggere il proprio personale e i propri interessi in Medio Oriente. Il contenuto della missiva è stato già commentato dall’ambasciatore della Repubblica islamica d’Iran all’Onu, Majid Takht Ravanchi, secondo cui l’offerta di dialogo di Washington “non è credibile” dal momento che gli Stati Uniti continuano a inasprire le sanzioni nei confronti di Teheran. (segue) (Res)