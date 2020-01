Usa-Iran: ambasciatore all’Onu Craft, Washington pronta a “negoziati seri” con Teheran (2)

- Segnali di apertura erano giunti ieri anche dal presidente statunitense Donald Trump, che si era detto pronto a discutere un nuovo accordo sul nucleare iraniano e aveva ricordato la necessità di unire gli sforzi contro lo Stato islamico in Medio Oriente. Ieri l’Iran ha lanciato 22 missili Fateh-313 contro due basi in Iraq nelle quali sono di stanza forze Usa: 17 verso Ayn al Asad, nel governatorato occidentale di Anbar, e cinque verso Harir, nel Kurdistan iracheno. L’attacco non ha provocato vittime e la Repubblica islamica ha fatto sapere di non voler intraprendere per il momento ulteriori azioni di ritorsione per la morte di Soleimani. (Res)