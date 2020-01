I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Libia: ministro algerino Boukadoum, Roma e Algeri unite contro la guerra a Tripoli - L’Italia e l’Algeria sono unite nell'opposizione al conflitto armato in corso a Tripoli e a qualsiasi tentativo di alimentare la guerra in Libia. Lo ha detto il ministro degli Esteri algerino, Sabri Boukadoum, in una conferenza stampa congiunta con il capo della diplomazia italiana, Luigi Di Maio, primo esponente di un governo europeo in missione ufficiale nel paese arabo dopo la formazione del nuovo esecutivo. “Algeri e Roma concordano sulla questione libica", ha detto il ministro, aggiungendo che i due paesi si “oppongono all'intervento militare a Tripoli, così come all'ingresso di armi nel paese”. Le parole di Boukadoum ricalcano la posizione espressa giorni fa dal presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, secondo cui “Tripoli è una linea rossa e che nessuno non deve attraversare”. (segue) (Res)