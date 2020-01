I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Libia: sicurezza Misurata annuncia il coprifuoco notturno - Le forze di sicurezza di Misurata, nell'ovest della Libia, hanno istituito il coprifuoco notturno in città a partire dall'una di notte fino alle 6 del mattino. Secondo una nota ufficiale "il provvedimento è stato adottato per facilitare il lavoro delle pattuglie della sicurezza", si legge. La direzione della sicurezza di Misurata specifica che "il coprifuoco è dovuto all'attuale situazione in cui versa il paese in quanto tutte le forze armate sono nello stato d'allerta massimo". Il provvedimento stato adottato dopo che le forze di Khalifa Haftar hanno preso il controllo della città di Sirte, in precedenza in mano alle milizie di Misurata, e si sono avvicinate alla città. (segue) (Res)