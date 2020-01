I fatti del giorno - Nord Africa (5)

- Libia: 604mo Battaglione di Sirte, "non abbiamo tradito le forze del Gna" - Il 604mo Battaglione di Sirte nega di aver "tradito le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) e la forza di protezione di Sirte", in risposta alle notizie apparse sui media libici secondo le quali questa milizia salafita avrebbe consegnato la città all'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar. In una nota ufficiale pubblicata oggi, il battaglione afferma di essersi impegnato in un accordo che aveva stipulato con la Sirte Protection Force del Gna nel 2016 per proteggere la città contro lo Stato islamico, senza partecipare a nessun combattimento che potesse verificarsi tra le forze di Tripoli e quelle di Haftar. Il battaglione ha indicato che "le accuse di tradimento sono prive di fondamento e che provengono da esponenti dei Fratelli musulmani di Misurata". Se questi elementi dei Fratelli musulmani dovessero attaccare di nuovo Sirte, conclude la nota, "il 604mo Battaglione li combatterà con l'Lna e non stipulerà più alcun accordo con loro a causa delle loro bugie". (Res)