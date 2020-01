I fatti del giorno - Medio Oriente

- Iran: esperti ucraini a Teheran per iniziare le indagini su incidente aereo - Gli esperti ucraini incaricati di indagare sulle cause dell'incidente avvenuto ieri al Boeing 737-800 di Ukrainian International Airlines sono arrivati a Teheran. Lo ha annunciato l’ufficio stampa del Consiglio di sicurezza nazionale e difesa dell'Ucraina, secondo cui gli specialisti hanno iniziato a esaminare le circostanze dello schianto avvenuto ieri mattina. "L'aereo con gli esperti ucraini è arrivato a Teheran alle 3:30 (2:30 italiane) del 9 gennaio. Il gruppo di esperti ha iniziato tempestivamente a esaminare le circostanze dello schianto del volo Boeing 737 PS 752", si afferma nella nota. Oggi in Ucraina è stata dichiarata dal presidente Volodymyr Zelensky una giornata di lutto in seguito della tragedia che ha causato la morte delle 176 persone a bordo del velivolo. (segue) (Res)