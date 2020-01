I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Iran: aereo ucraino caduto dopo incendio a bordo, oggi telefonata Zelensky-Rohani - In attesa del colloquio telefonico fra i presidenti ucraino e iraniano, Volodymyr Zelensky e Hassan Rohani, sull'incidente aereo del Boeing 737-800 di Ukraine International Airlines schiantatosi ieri mattina a Teheran, emergono nuovi dettagli sull'incidente. Secondo l'Organizzazione per l'aviazione civile dell'Iran, un incendio sarebbe divampato a bordo del velivolo prima della collisione al suolo e si sarebbe diffuso sino alla fusoliera. Peraltro, riferisce l'ente iraniano, la rotta di volo indica che una volta riscontrato il malfunzionamento l’equipaggio ha tentato di riportare il velivolo verso l'aeroporto. I piloti, tuttavia, non avrebbero segnalato l'emergenza ai passeggeri a bordo. Non è stato chiarito, tuttavia, quali sarebbero le cause dell'incendio. Il Boeing 737-800 della compagnia aerea ucraina, diretto a Kiev, si è schiantato poco dopo la partenza dall'aeroporto Imam Khomeini provocando la morte delle 176 persone a bordo. Secondo un’analisi delle immagini pubblicata dal sito web “OpsGroup” il caso potrebbe essere simile a quello del volo MH17 abbattuto in Ucraina nel luglio 2014. Le immagini mostrano evidenti fori sulla fusoliera e una sezione alare, ma non è ancora chiaro se i fori siano stati provocati da frammenti dell’aereo o da proiettili. (segue) (Res)