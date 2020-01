I fatti del giorno - America Latina (2)

- Colombia: diffusi i nomi dei 30 uomini più ricercati per crimini contro ex combattenti Farc - Il governo e la forza pubblica colombiana hanno annunciato hanno diffuso i nomi dei 30 uomini più ricercati per gli omicidi per crimini contro gli ex combattenti Farc inclusi in un processo di reinserimento nella vita civile. Lo riferisce il quotidiano “El Espectador”. Il direttore della polizia nazionale, Oscar Atehortua, ha inoltre annunciato un aumento delle ricompense in denaro per i cittadini che forniranno informazioni utili alla cattura. Molti dei comi inclusi nella lista, riferisce il quotidiano, appartengono a membri dei gruppi Eln, Clan del Golfo, Pelusos e altre bande criminali che operano in varie zone del paese. (segue) (Res)