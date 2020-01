I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolivia: ex presidente Quiroga teme di compromettere Anez e si dimette da delegato governo - L'ex presidente della Bolivia, Jorge "Tuto" Quiroga, si è dimesso dall'incarico di rappresentante internazionale della presidente ad interim Jeanine Anez per "evitare di danneggiare" il governo. "Ringrazio per l'incarico di cui mi ha onorato, lo stesso che oggi devo lasciate per evitare che le mie posizioni o azioni possano compromettere il suo governo, che solo Lei deve rappresentare", ha detto Quiroga in una lettera indirizzata ad Anez e diffusa sulla rete. L'ex presidente era stato designato, il 2 dicembre, come delegato per rappresentare nei vari consessi internazionali le ragioni dell'insediamento del governo di transizione contro la versione dell'ex presidente Evo Morales. Un compito portato avanti con toni non esenti da critiche. (segue) (Res)