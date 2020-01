I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: nel 2019 registrato maggiore deflusso di dollari dal 1982 - Nel 2019 il Brasile ha registrato il maggior deflusso di dollari dall'inizio della serie storica nel 1982. Secondo i dati dalla Banca centrale (Bc), il deflusso di dollari dall'economia brasiliana ha superato gli afflussi della valuta statunitense per 44,7 miliardi di dollari. Il principale record si era registrato nel 1999 quanto il saldo fu di 16,18 miliardi. In quell'anno l'amministrazione del presidente Fernando Henrique Cardoso abbandonò la politica delle bande valutarie, istituendo fluttuazioni del tasso di cambio libero (con interventi per correggere le "distorsioni" del mercato) che sono tuttora in vigore. (segue) (Res)