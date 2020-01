I fatti del giorno - America Latina (5)

- El Salvador: ministro Sicurezza, "casi di sparizioni forzate calati del 15,5 per cento nel 2019" - I casi di sparizioni forzate nella repubblica di El Salvador sono diminuiti del 15,5 nel 2019. Lo ha reso il ministro della Giustizia e della Pubblica sicurezza, Rogelio Rivas. Durante l'amministrazione del presidente Nayib Bukele, in carica dal primo giugno del 2019, il 60 per cento delle persone per le quali era stata denunciata la scomparsa è stato ritrovato in vita e solo il 5 per cento morto. Non si ha notizia del restante 35 per cento. Tuttavia Rivas, ha dichiarato di essere "più o meno sicuro" che tra il 10 e il 15 per cento dei casi si tratta di salvadoregni che sono emigrati all'estero e non hanno comunicato la loro partenza dal Paese. "Stiamo perfezionando i protocolli con il ministero degli Esteri e della Migrazione. Molte volte chi emigra chiede a un familiare qui nel paese di presentare una denuncia di sparizione così da essere avvantaggiato nella richiesta di asilo politico all'estero. Questo fenomeno allarga le statistiche". (Res)