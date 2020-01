Serbia: paese al primo posto in Europa per conseguenze inquinamento sulla salute

- La Serbia si trova al primo posto in Europa per i danni alla salute provocati dall'inquinamento atmosferico: lo rivela una classifica stilata dall'organizzazione internazionale Global alliance on health and pollution (Gahp) e rilanciata oggi dal quotidiano "Blic". Secondo lo studio, la Serbia vede una media 175 vittime per inquinamento ogni 100 mila abitanti. Il 2017 ha registrato 12.317 vittime per conseguenze sulla salute arrecate dall'inquinamento, 9.902 delle quali sono morte a causa dell'inquinamento dell'aria, 1.366 per piombo e 37 per l'inquinamento dell'acqua. La classifica mondiale vede la Serbia al nono posto per conseguenze dell'inquinamento sulla salute dopo Ciad, Repubblica Centroafricana, Corea del Nord, Niger, Madagascar, Papua Nuova Guinea, Sud Sudan e Somalia. Subito dopo la Serbia, al decimo posto, si colloca l'India. (Seb)